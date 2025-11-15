Adıyaman'da konuşan Murat Kurum, deprem seferberliği kapsamında 11 ilde büyük bir inşa faaliyeti yürüttüklerini belirterek "Yıl sonunda deprem bölgesinde 450 bin konutun teslimini hedefliyoruz. Yarın 350 bininci konut teslimiyle hak sahiplerinin yüzde 80'i konutuna kavuşmuş oluyor. Daha fazla teslimat için gayretimiz sürüyor." dedi.

Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için milletin yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Açıkladığımız gün itibarıyla milletimiz bu projeyi benimsedi. Ev sahibi olmayan vatandaşlarımız aidatın da altında bir bedelle ev sahibi olabilecekler. Bugüne kadar 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yapıldı, yaklaşık 3 milyon diyebiliriz. Bu örnek bir proje olsun istiyoruz. Deprem gerçeğini görüyor, bunu bertaraf edecek sağlam, yaşanabilir kentleri inşa etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut yaptık, alnımızın akıyla teslim ettik. Deprem bölgesinde 500 bin konut projesini eş zamanlı yürütüyoruz, 350 binini yarın teslim ediyoruz.."

Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, engellilere, gençlere, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere kontenjanlar ayırdıklarını ifade eden Kurum, ilk teslimlerin deprem bölgesine olacağının müjdesini vererek, "Deprem bölgesinde ev sahibi olmayan kiracı ailelerimiz de ev sahibi olsun istiyoruz. Tahminim deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde yaparız. Genel olarak 2027 Mart itibarıyla başlatacağız. dedi."