Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte trafik ekipleri, otoyollarda, şehir giriş ve çıkışlarında ve kritik güzergâhlarda denetimleri sıklaştırdı. Kış lastiği takmayan araç sahiplerine ise idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Yetkililer, kurala uyulmamasının hem can güvenliğini tehlikeye attığını hem de ceza yaptırımları nedeniyle sürücüler için ek maliyetlere yol açtığını vurguluyor.

Kimler Kış Lastiği Takmak Zorunda?

Yolcu ve yük taşımacılığı yapan:

Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi ağır ticari araçlar

Kamyonet, minibüs ve ticari binek araçlar

için kış lastiği kullanımı zorunlu durumda. Bu araçlarda tüm lastiklerin mevsim şartlarına uygun olması gerekiyor.

Diş Derinliği Kaç Olmalı?

Sıfır lastiğin diş derinliği 5,5 mm – 9,0 mm arasında kabul ediliyor.

Kullanımla birlikte diş derinliği azalırken, Karayolları Trafik Yasası'na göre standart otomobil lastikleri için minimum 1,6 mm diş derinliği yasal sınır olarak belirlenmiş durumda.

Kış şartları için önerilen minimum diş derinliği: Otomobil ve minibüslerde: 1,6 mm (önerilen 4,0 mm) Ağır ticari araçlarda: en az 4 mm



Uzmanlar, güvenli sürüş için kış lastiğinin diş derinliğinin 4,0 mm’nin altına düşmemesi gerektiğini özellikle belirtiyor.

Kış Lastiği Neden Önemli?

Kış lastikleri; düşük sıcaklıklarda yol tutuşunu artırır, ani frenlemelerde kaymayı önler ve buzlanma, kar yağışı gibi zorlu hava koşullarında kontrolü korumayı kolaylaştırır.

Meteorolojinin yoğun kar ve buzlanma uyarılarını artırdığı bu dönemde uzmanlar, yalnızca ticari araçların değil, tüm sürücülerin kış lastiği kullanmasının trafik güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Kış Lastiği Zorunluluğu Cezası (2025 Güncel)

2025 yılı itibarıyla kış lastiği zorunluluğu uygulamasını ihlal eden sürücülere ceza 5 bin 856 TL olarak kesilecek.