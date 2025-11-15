Medya sektöründe son dönemin en dikkat çekici gelişmelerinden biri yaşandı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile halka arz sürecini başlatmak üzere SPK’ya resmi başvuruda bulunduğunu duyurdu.

35 Milyon Pay Satılacak

Şirketin yaptığı bildiriye göre halka arz, hem sermaye artırımı hem de mevcut ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Bu kapsamda:

21 milyon TL nominal değerli (21 milyon adet) yeni pay, sermaye artırımı ile halka arz edilecek.

TV8 ortağı Acun Medya Holding A.Ş., sahip olduğu 14 milyon TL nominal değerli (14 milyon adet) payı yatırımcılara sunacak.

Böylece toplamda 35 milyon TL nominal değerli, 35 milyon adet payın halka arz edilmesi planlanıyor.

Bu adımla birlikte TV8, medya sektöründe Borsa İstanbul’a taşınacak yeni güçlü markalardan biri olmaya hazırlanıyor.

Çıkarılmış Sermaye 171 Milyon TL’ye Yükselecek

SPK onayı halinde TV8, medya sektöründe son yılların en çok konuşulan halka arzlarından biri olmaya aday.

Planlanan sermaye artırımı kapsamında:

Mevcut ortağın yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak.

Şirket, 3 milyar 200 milyon TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içinde kalarak 150 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini 21 milyon TL artırarak 171 milyon TL’ye çıkaracak.

Bu yapı sayesinde şirket, halka arzdan elde edeceği fonlarla yeni yatırımlarını daha güçlü şekilde finanse etmeyi hedefliyor.