Kocaeli'deki parfüm fabrikasında 8 Kasım'da meydana gelen yangının ardından 6 kişi hayatını kaybetmiş, Tuncay Yıldız ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Tuğba Taşdemir ile kuzeni Nisanur Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Hanım Gülek, Esma Gikan ve Şengül Yılmaz hayatını kaybettiği yangında 7 kişi de yaralı olarak kurtarılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Tuncay Yıldız'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yıldız'ın hayatını kaybetmesiyle yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Yangına ilişkin hazırlanan ön raporda etil alkol ve esans karışımı yaparak parfüm üretilen işletmede, üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde patlama ve yangın çıktığı belirtildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibi K.O'nun da bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.