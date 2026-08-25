6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından asrın felaketini yaşayan Hatay, devletin ve kurumların öncülüğünde ayağa kalkmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında deprem bölgesinde en fazla bağımsız bölümün inşa edildiği kent olan Hatay, modern bir görünüme kavuşuyor.

Hatay’da 153 Bin 755 Bağımsız Bölüm Teslim Edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamalara göre, deprem sonrasında başlatılan devasa konut ve iş yeri hamlesi aralıksız sürüyor. Hatay genelinde bugüne kadar:

133 bin 685 konut ,

12 bin 868 köy evi ,

7 bin 202 iş yeri olmak üzere toplam 153 bin 755 bağımsız bölüm tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Atatürk Caddesi Yepyeni Yüzüyle Yeniden Canlandı

Depremde ağır yıkıma uğrayan noktalardan biri olan Hatay’ın simge yerlerinden Atatürk Caddesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle baştan aşağı yeniden inşa edildi. Cadde üzerinde;

4 bin 121 konut ,

1.812 iş yeri ve ofis olmak üzere toplam 5 bin 933 bağımsız bölüm inşa edildi. Yapıların tamamlanması ve vatandaşların yeni yuvaları ile iş yerlerine taşınmasıyla birlikte bölgede ticaret ve sosyal yaşam yeniden can buldu.

Bakan Murat Kurum’dan Duygulandıran Paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk Caddesi’nde dükkan açarak siftah yapan 20 yaşındaki esnaf Hüseyin Ekenel’in görüntülerciliğini paylaştı.

Bakan Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Yeniden kurulan mahalleleri ve iş yerleriyle Hatay, eski hareketli günlerine hızla geri dönüyor.

Hatay’da artık açılan kepenkler, yeniden başlayan hayatın ve büyüyen umudun sesi oluyor.



Hüseyin kardeşimiz dükkânına her gün huzurla giriyor ya, inanın bu mutluluğun tarifi yok.



📍Atatürk Caddesi pic.twitter.com/vl6bGgqUiD — Murat KURUM (@murat_kurum) August 25, 2026