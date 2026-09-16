Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşanan olay, güvenlik kameralarının titizlikle incelenmesi sayesinde kısa sürede çözüldü. Akasya Mahallesi'nde 7 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, bir vatandaşın otomobilden indiği sırada içinde değerli ziynet eşyalarının bulunduğu keseyi düşürmesi üzerine polis harekete geçti.

Kese Dolusu Altın Kayboldu İhbarı Harekete Geçirdi

Mağdur vatandaşın, içerisinde 6 tam, 4 yarım ve 8 çeyrek altın yer alan keseyi kaybettiğini belirterek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurmasıyla çalışma başlatıldı. İhbarı değerlendiren Asayiş ekipleri, olay yerini gören güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına aldı.

Kamera Kayıtları Adım Adım İncelendi

Yapılan detaylı incelemede, otomobilden inen kişinin farkında olmadan düşürdüğü altın kesesini, o sırada yoldan geçmekte olan bir kişinin yerden alarak uzaklaştığı tespit edildi. Görüntülerden yola çıkarak şüphelinin kimliğini ve saklandığı adresi belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda H.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ele geçirilen eksiksiz altın kesesi, yasal işlemlerin ardından gerçek sahibine eksiksiz olarak teslim edildi. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.