Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Serintepe Mahallesi'ndeki Ökkeş Solmaz Gençlik Merkezi açılış programına katıldı.

Bakan Osman Aşkın Bak, yapımı tamamlanan merkezin açılışında yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içerisinden gelen birisi olduğunu ve yapılan tüm spor yatırımlarını yakından takip ettiğini” söyledi.

Konuşmaların ardından depremde hayatını kaybeden Ökkeş Solmaz'ın isminin verildiği merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Belediye Başkan adayları, Partililer ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kütüphanesi'ni ziyaret eden Bakan Osman Aşkın Bak ve beraberindekiler, esnaflarla da sohbet etti.