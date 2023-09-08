Özhaseki, "Depremden etkilenen illerde 200 bine yakın konutun ihalesi yapıldı. Rezerv alanlarda o konutlar yükseliyor. İki, üç ay sonra teslimler de başlayacak." dedi.

Böyle bir milletin parçası olmanın herkes için şeref vesilesi olduğunu söyleyen Özhaseki, "Depremden etkilenen illerde 200 bine yakın konutun ihalesi yapıldı. Rezerv alanlarda o konutlar yükseliyor. İki, üç ay sonra zaten teslimler de başlayacak. Bir taraftan da özellikle 'yerinde dönüşümü yapalım' diye gücü yeten vatandaşlarımız, 'biz onları destekleyelim, evlerini yapsınlar' diye de yeni bir proje başlattık. 200 binden fazla insan da bizim 'Yerinde Dönüşüm' projemize 'evet siz bizi destekleyin biz yaparız' diyerek devam ettiler. Israrla dedik ki, 'bak bundan sonra bize ısrar etmeyin. Bizim kırmızı çizgilerimiz var. Zemini müsait olmayan yerlere, fay hattının olduğu yerlere, dere yataklarını asla ve asla yapılaşma olmayacak ve yaptırmayacağız.' Kim ne derse desin yaptırmayacağız. 'Biz güvenle evlerimizde oturmak istiyoruz' dedik." diye konuştu.