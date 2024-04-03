Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sosyal Medya Hesabından Kira Beyannamelerine İlişkin Çağrı Yaptı.

Bakan Şimşek 2023 Yılı İstisna Tutarı Olan 21 Bin Lira Üzerinde Kira Gelirine Sahip Mükelleflerimize Herhangi Bir Yaptırıma Maruz Kalmamaları İçin 5 Nisan'a Kadar Beyanname Vermeleri Gerektiğini Hatırlatıyoruz İfadelerine Yer Verdi.

Alp Asistanlık Gayrimenkul Uzmanı Alp Eren Önal İse Mükelleflerin, Kira Gelir Beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi Ve E-Devlet Üzerinden De İşlem Yaparak Verebileceğini Söyledi.