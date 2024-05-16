66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret eden Başkan Görgel, “Alt ve üstyapısıyla çok daha dirençli ve yaşanabilir bir Kahramanmaraş inşa etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm Bakanlıklarımız, Milletvekillerimiz, teşkilatımız ve tüm paydaşlarımızla yoğun gayretimizi sürdürüyoruz” dedi.

Bir dizi temasta bulunmak ve programa katılmak üzere Ankara’ya giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret etti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal ve Mevlüt Kurt ile AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan’ın da yer aldığı toplantıda, yeni Kahramanmaraş’ın inşa sürecinde devam eden ve planlanan altyapı ve ulaşım projeleri istişare edildi. Kahramanmaraş’a göstermiş olduğu ilgi ve destekleri için Bakan Uraloğlu’na teşekkür eden Başkan Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızı konut ve ticaret alanları, sosyal donatıları, kültür ve spor kompleksleriyle baştan inşa ederken altyapı ve ulaşım noktasında da çok ciddi adımlar atıyoruz. Bu noktada önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, Milletvekillerimiz ve İl Başkanımızla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ederek devam eden ve planlanan yatırımlarımıza dair istişarelerde bulunduk, Sayın Bakanımıza taleplerimizi ilettik. Alt ve üstyapısıyla çok daha dirençli ve yaşanabilir bir Kahramanmaraş inşa etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm Bakanlıklarımız, Milletvekillerimiz, teşkilatımız ve tüm paydaşlarımızla yoğun gayretimizi sürdürüyoruz. Şehrimize göstermiş olduğu ilgi ve destekleri için Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.