Yapılan son değerlendirmelere göre, söz konusu tarihlerde yaşanabilecek zirai don riskinin tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Bakan Yardımcısı Polat, tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanması ve olası kayıpların en aza indirilmesi amacıyla üreticilerin gerekli tedbirleri almasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarından etkilenen üreticilerin, hasar tespit çalışmalarının yapılabilmesi için bağlı bulundukları Tarım ve Orman İl veya İlçe Müdürlükleri ile vakit kaybetmeden iletişime geçmeleri gerektiği ifade edildi.

Ayrıca tarım sigortası bulunan üreticilerin, hasar ihbarlarını gecikmeden TARSİM üzerinden yapmaları çağrısında bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, üretimin her aşamasında olduğu gibi olası afet durumlarında da üreticilerin yanında olmaya devam edeceği bildirildi.