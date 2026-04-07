Kahramanmaraş’ta toplu ulaşımda yeni bir dönem başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda konforu artırmak amacıyla filosunu yeni nesil elektrikli otobüslerle genişletti. Bu kapsamda şehre ilk kez kazandırılan elektrikli otobüsler hizmet vermeye başladı. Çevre dostu ulaşım vizyonunun önemli bir parçası olan yeni araçlar, sıfır emisyonla çalışarak karbon salınımını ortadan kaldırıyor. Geleneksel yakıtlı araçlara kıyasla önemli ölçüde tasarruf sağlayan elektrikli otobüsler hem doğanın korunmasına katkı sunuyor hem de belediye bütçesinde verimlilik sağlıyor.

Çevreci, Konforlu ve Herkes İçin Erişilebilir Otobüsler

Modern teknolojiyle donatılan otobüsler, yalnızca çevreci özellikleriyle değil, sunduğu konforla da dikkat çekiyor. Geniş iç hacmi, ergonomik koltuk düzeni ve sessiz çalışma sistemiyle yolculuk deneyimini üst seviyeye taşıyan araçlar; engelli vatandaşların kullanımına uygun erişim sistemleriyle de herkes için ulaşılabilir bir toplu taşıma imkânı sunuyor.

İlk Etapta 20 Elektrikli Otobüs Sahada Yerini Alacak

Etaplar halinde hizmete alınan elektrikli otobüsler, özellikle şehir içindeki uzun hatlarda aktif olarak kullanılıyor. Böylece hem daha geniş bir güzergâhta hizmet sunuluyor hem de yeni sistemin performansı kademeli olarak artırılıyor. Testlerin de tamamlanmasıyla 20 elektrikli otobüs, etaplar halinde toplu taşıma sistemine dâhil ediliyor.

Vatandaşlardan Tam Not

Yeni nesil ulaşım araçları vatandaşlardan da tam not aldı. Elektrikli otobüsle ilk kez yolculuk yapan Salman Çelik, “Konforu ve rahatlığı beni çok etkiledi. Çevre dostu olması da son derece önemli” ifadelerini kullandı. Hüseyin Akbaba ise gelişen teknolojiye uyum sağlanmasının önemine dikkat çekerek, “Yeni dünyaya ayak uydurmak için elektrikli otobüslere geçiş çok önemli. Hem çevreye duyarlı hem de oldukça konforlu araçlar” dedi. Elektrikli otobüslerin hizmete başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Esma Polat da, “Bu araçların hizmet vermeye başlaması bizi çok sevindirdi. Gerçekten çok konforlu ve keyifli bir yolculuk sunuyor” şeklinde konuştu