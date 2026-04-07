Açıklanan istatistikler, teşkilatın hem olaylara müdahale gücünü hem de önleyici hizmetlerdeki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mart ayı boyunca kent genelinde toplam 445 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, özellikle yangın vakalarındaki hızlı ve koordineli çalışmalarıyla öne çıktı.

Bu kapsamda 174 yangın olayı başarıyla kontrol altına alınırken, 39 trafik kazasında ise ekipler zamanla yarışarak hayat kurtaran müdahalelerde bulundu.

Doğal afet ve acil durumlara karşı her an hazır olan ekipler, 9 su baskınına müdahale ederek olası büyük zararların önüne geçti.

Sevindirici bir gelişme olarak ise Mart ayında boğulma vakasının yaşanmaması, alınan tedbirlerin ve bilinçlendirme çalışmalarının ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

Sadece müdahale değil, önleyici hizmetlerde de aktif rol üstlenen itfaiye teşkilatı, gerçekleştirdiği 112 denetim ile riskleri en aza indirmeyi hedeflerken, 4 bin 912 kişiye verilen eğitimlerle toplumda yangın ve afet bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağladı.

Güçlü kadrosu ve donanımıyla dikkat çeken Kahramanmaraş İtfaiyesi; 23 şube, 385 personel ve 72 araçlık filosuyla geniş bir alanda etkin hizmet sunmaya devam ediyor.

Modern ekipmanları ve tecrübeli kadrosuyla her geçen gün kapasitesini artıran teşkilat, sadece müdahale eden değil, aynı zamanda riskleri önceden tespit ederek önlem alan bir yapıya dönüşüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın ortaya koyduğu bu tablo, şehirde güvenli yaşamın teminatı olmayı sürdürdüğünü gösterirken; özverili çalışmalar, vatandaşların takdirini kazanmaya devam ediyor.