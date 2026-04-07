Asırlık Lezzet Günümüze Taşınıyor

Kahramanmaraş’ın köklü mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Reyhan ve Nar Çiçeği şerbetleri, geçmişten günümüze uzanan bir gelenek olarak yaşatılmaya devam ediyor.

Yaklaşık 500 yıllık geçmişiyle bilinen Hışırhan’da hazırlanan bu içecekler, Maraş’a özgü tariflerle sunuluyor.

Doğal ve Katkısız İçerik Öne Çıkıyor

Tamamen doğal malzemelerle hazırlanan şerbetler, katkı maddesi içermemesiyle öne çıkıyor.

Reyhan şerbeti aromatik ve ferahlatıcı yapısıyla

Nar çiçeği şerbeti ise hafif ekşi ve dengeli tadıyla

her yaştan tüketiciye hitap ediyor.

Görsel Şölen Sunumlarıyla İlgi Çekiyor

Canlı renkleri ve estetik sunumlarıyla dikkat çeken bu içecekler, sadece lezzetiyle değil görselliğiyle de beğeni topluyor.

Özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntüler, bu geleneksel lezzetlere olan ilgiyi artırıyor.

Turistlerin de Gözdesi

Hışırhan Kafe işletme sahibi Meltem Yürürdürmaz, şehir içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin Reyhan ve Nar Çiçeği şerbetlerine yoğun ilgi gösterdiğini ifade ediyor.

Kahramanmaraş’a gelen turistler, bu eşsiz lezzetleri deneyimlemeden şehirden ayrılmıyor.

Yaz Sıcağında Doğal Serinlik

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte Reyhan ve Nar Çiçeği şerbetleri, serinlemek isteyen vatandaşların ilk tercihi oluyor.

Bu geleneksel içecekler, Kahramanmaraş’ın zengin mutfak kültürünü yaşatırken aynı zamanda sağlıklı bir alternatif sunuyor.