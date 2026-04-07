Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin geleceği olan çocukların çok yönlü gelişimini desteklemeyi amaçlayan Çocuk Sanat Merkezi projesinde sona geldi. Binevler Mahallesi’nde 60 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projede kaba inşaat tamamlanırken, ince işçiliklerde de son aşamaya gelindi.

Ekipler, bir yandan iç mekân düzenlemelerini titizlikle sürdürürken, diğer yandan tesis çevresinde peyzaj ve alan düzenleme çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

Çocukların Buluşma Noktası Olacak

Toplam bin metrekarelik alan üzerine iki katlı inşa edilen merkez, yalnızca bir kütüphane olmanın ötesinde, çocukların akademik, sanatsal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak çok yönlü bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Merkezde, çocuklara özel modern kütüphanelerin yanı sıra çeşitli sanatsal ve eğitsel atölyeler, bireysel rehberlik ve danışmanlık görüşmelerine uygun özel odalar ile geniş fuaye alanları yer alacak.

Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun tematik tasarımlarla donatılan merkez, onların hayal dünyasını geliştirecek ve öğrenme süreçlerini daha keyifli hale getirecek bir ortam sunacak. Proje tamamlandığında, çocukların kitapla, sanatla ve kültürle iç içe vakit geçirebileceği önemli bir cazibe merkezi olması hedefleniyor. Çocuk Sanat Merkezi, aynı zamanda ailelerin güvenle tercih edebileceği bir sosyal yaşam alanı olacak. Bu yönüyle proje, hem çocukların bireysel gelişimine katkı sağlayacak hem de ailelerin sosyal hayatına değer katacak yeni bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

“Çocuklarımız İçin Kapsamlı Bir Yaşam Merkezi Oluşturuyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bizler, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her alanda en iyi imkanları sunmak için çalışıyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Çocuk Sanat Merkezi, sadece bir eğitim alanı değil; aynı zamanda çocuklarımızın kendilerini keşfedebileceği, yeteneklerini geliştirebileceği ve sosyal yönlerini güçlendirebileceği kapsamlı bir yaşam merkezi olacak.

Modern kütüphanelerimiz, sanatsal ve eğitsel atölyelerimiz, rehberlik hizmetlerimiz ve çocuklarımızın gelişimine uygun tasarımlarımızla burada çok özel bir ortam oluşturuyoruz. Amacımız, çocuklarımızın kitapla, sanatla ve kültürle iç içe büyümesini sağlamak. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlayarak bu güzel tesisi evlatlarımızın hizmetine sunacağız. Kahramanmaraş’ımızda çocuklarımızın yüzünü güldüren, onların geleceğine katkı sunan projeler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.