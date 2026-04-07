Kahramanmaraş'ta şehir genelinde gerçekleştirilen mevsimlik çiçeklendirme uygulamaları, bahar aylarının gelmesiyle birlikte etkisini daha belirgin şekilde göstermeye başladı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kış aylarında toprakla buluşturulan çiçekler, havaların ısınmasıyla açarak şehir merkezine adeta renk kattı.

Özellikle yoğun araç ve yaya trafiğinin bulunduğu kavşaklarda gerçekleştirilen peyzaj düzenlemeleri hem sürücüler hem de vatandaşlar için görsel açıdan dikkat çekici bir atmosfer oluşturdu.

Kavşaklar Açık Hava Sergisine Dönüştü

Madalyalı Kavşak, 15 Temmuz Millet Bahçesi Kavşağı, Karamanlı Kavşağı, Sümbüllü Kavşağı ve Üniversite Kavşağı gibi şehrin birçok noktasında toprakla buluşturulan menekşe, çuha çiçeği, süs lahanası, lale ve sümbüller yolları adeta açık hava sergisine dönüştürdü.

Özellikle lale ve sümbül soğanlarının bahar aylarında çiçek açmasıyla birlikte ortaya çıkan canlı görüntü, kent estetiğine önemli katkı sağladı.

Rengârenk çiçeklerle donatılan refüj ve kavşaklar, vatandaşların da beğenisini kazanırken, şehirde bahar coşkusunun hissedilmesine katkı sundu.