Bakanlık, bu duyurunun 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik kapsamında yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Söz konusu mevzuata göre, tüketiciyi yanıltan, sağlık riski oluşturabilecek veya içeriğiyle ilgili gerçeği yansıtmayan ürünlerin marka, üretici firma adı, parti-seri numarası gibi bilgilerinin kamuoyuna açıklanması hükme bağlanıyor.

Bu doğrultuda Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, laboratuvar sonucuyla hile yaptığı kesinleşen firmaların isimleri, ürün detayları ve tespit edilen uygunsuzluklar Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Paylaşılan listede; farklı tarihlerde pek çok markada üretilen balda şeker şurubu tespit edilmesi dolayısıyla aynı değeri taşımayan madde eklenmesi dikkat çekti.

Bakanlık, tüketici sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması adına denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.