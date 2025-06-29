Balıkesir’in Susurluk-Bandırma kara yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Feci Kaza Bankette Duran Tırın Arkasında Meydana Geldi

Edinilen bilgilere göre, İbrahim İ. (44) idaresindeki 16 ANK 60 plakalı otomobil, Susurluk-Bandırma kara yolu Ümiteli Mahallesi mevkiinde banket üzerinde duran 17 AFA 295 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yoğun Bakımda

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan İbrahim Ç. (49) ve Yılmaz A. (32) olay yerinde yaşamını yitirirken, tır sürücüsü Bekir K. (50) de kazada hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü İbrahim İ. ise ağır yaralı olarak Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri aynı hastanenin morguna götürüldü.

Trafik Uzun Süre Tek Şeritten Sağlandı

Kaza nedeniyle Susurluk-Bandırma kara yolunda trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.