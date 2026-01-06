Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı son tahminlere göre, Türkiye genelinde bir süredir etkili olan ılık ve güneşli hava cuma günü itibarıyla sona eriyor. Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle, hava sıcaklıklarının batıdan başlayarak hızla düşmesi bekleniyor.

MGM değerlendirmelerine göre, sıcaklıklar 5 ila 10 derece arasında azalacak ve birçok bölgede yağışlı hava etkili olacak. Cuma günü Marmara’nın kuzeybatısı dışında kalan kesimlerde başlayacak yağışların, hafta sonu yurdun büyük bölümünde görülmesi öngörülüyor. Yağışların özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Tahminlere göre cuma günü hava sıcaklıkları; Ankara’da 5, İstanbul’da 6, Samsun’da 10, İzmir’de 11, Adana’da 15 ve Diyarbakır’da 4 dereceye kadar düşecek. Büyükşehirlerde akşam saatlerinden itibaren yağışın etkisini artıracağı ve termometrelerin hızla düşeceği bildiriliyor.

Meteoroloji yetkilileri; ani sıcaklık düşüşü, kuvvetli yağış, sel, su baskını, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.