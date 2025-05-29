Kahramanmaraş’ın sevilen halk ozanlarından, Hilmi Şahballı’nın ağabeyi 91 yaşındaki Ali Ballı, hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Ali Ballı’nın vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi’nin tanınan ve sevilen isimlerinden biri olan Ali Ballı, yardımseverliği, mütevazılığı ve dini vecibelerine bağlılığıyla çevresinde örnek gösterilen bir şahsiyetti.

Hilmi Şahballı, ağabeyinin vefat haberini yurtdışında bulunduğu Almanya’da aldı. Acı haberi sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla duyuran Şahballı, “Güle güle git canım ağabeyim” sözleriyle yasını paylaştı.

Merhum Ali Ballı, bugün öğle namazına müteakip Beyoğlu Asri Mezarlığı’nda dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri ve yakınlarının yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.