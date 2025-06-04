Özellikle ödeme yapmak, havale/EFT işlemleri gerçekleştirmek veya nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk gelen Kurban Bayramı Arefe Günü bankaların çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, Garanti Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası, QNB Finansbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankalar arefe günü açık mı?

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI? 5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran 2025 Perşembe, yani Kurban Bayramı Arefe Günü, bankalar yarım gün hizmet verecek. Bankalar sabah saatlerinde normal mesai ile açılacak ve öğle saatlerinde kapanacaktır. Genellikle 12:30 - 13:00 saatleri arasında bankaların kapanması beklenmektedir.

Bu nedenle, bankacılık işlemlerini Arefe Günü yapmak isteyen vatandaşların, işlemlerini sabah saatlerinde tamamlamaları önem arz etmektedir.

BANKALAR ÖĞLEDEN SONRA AÇIK MI?

Hayır. Kurban Bayramı Arefe Günü olan 5 Haziran 2025 Perşembe günü, bankalar öğleden sonra kapalı olacaktır. Öğle sonrası saatlerinde banka şubelerinde işlem yapılamayacak, sadece ATM’ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmet vermeye devam edecektir.

2025 KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE BANKALAR NE ZAMAN KAPALI?

2025 yılında Kurban Bayramı tatili Arefe Günü öğleden sonra başlayıp, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecektir. Buna göre, bankaların tam gün kapalı olacağı tarihler şunlardır:

6 Haziran 2025 Cuma – Kurban Bayramı 1. Günü

7 Haziran 2025 Cumartesi – Kurban Bayramı 2. Günü

8 Haziran 2025 Pazar – Kurban Bayramı 3. Günü

9 Haziran 2025 Pazartesi – Kurban Bayramı 4. Günü

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bankalar, 10 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla yeniden normal mesai düzenine geçerek hizmet vermeye başlayacaktır.