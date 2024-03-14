Dur Durak Bilmeden Tüm Gönüllere Girmek İçin Kahramanmaraş’ı Karış Karış Gezen Başkan Adayı Görgel, Beraberindeki Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Ve Cumhur İttifakı Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Necati Okay, Cumhur İttifakı Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara İle Birlikte Kent Genelinde Faaliyet Gösteren Dernek Ve Stk’larla Da Bir Araya Gelerek İstişarelerde Bulundu.

Gittiği Her Yerde Gönüllere Dokunmaya Devam Eden Başkan Adayı Görgel, Muharip Gaziler De3rneği, Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirler Odasını Da Ziyaret Ederek İftara Beş Dakika Kala Vatandaşlara Su Ve Hurma İkramında Bulundu.

Ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğünün İftar Çadırında Oruçlarını Açan

Ziyaretler Sonunda Yaptığı Açıklamada Güzel Ve Verimli Bir Ziyaret Gerçekleştirdiklerini Dile Getiren Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Fırat Görgel Kent’te Çok Güzel Çalışmalar Yapacaklarını İfade Etti.