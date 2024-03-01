Cumhur İttifakı Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Gün boyu süregelen yoğun temponun ardından akşam saatlerinde Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarını ziyaret eden Görgel burada Ocak üyeleri ve gençlerle bir araya geldi.

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, Bizler Liderimizin izinde Cumhur İttifakımızı gerekli konuma taşıyacağız bunun içinde Ülkü ocakları olarak elimizden gelen herşeyi yapacağız ifadelerini kaydetti.

MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, 11 İlçe Belediyemiz varda oralarda da zafere ulaşacağız, burada hepimize büyük görev düşüyor. İfadelerini Kaydetti.

Başkan Adayı Görgel ise burada gençlere hitap ederek bugün apolitik yapılmaya çalışılan milli ve manevi değerlerden uzaklaştırılmak istenen gençlerimiz varken burada bunun için mücadele veren genç kardeşlerimizi görmek mutluluk verici ifadelerini kullandı.

Gün sonunda Gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.