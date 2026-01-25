Kahramanmaraş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın 2026 yılı Olağan Genel Kurulu, oda üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda salonu dolduran üyeler, yönetime güçlü destek vererek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Genel kurulda mevcut başkan Ahmet Kuybu, tek aday olarak girdiği seçimde üyelerin güvenini bir kez daha kazanarak yeniden başkanlığa seçildi. Coşkulu bir atmosferde gerçekleşen oylama, esnafın mevcut yönetime duyduğu memnuniyeti ortaya koydu.

Seçim sonrası konuşan Kuybu, kendisine gösterilen güvene teşekkür ederek, esnafın sorunlarına çözüm üretmek ve oda hizmetlerini daha ileri taşımak için çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini ifade etti. Kuybu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, tüm üyelerle birlikte hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.