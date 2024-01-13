Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Dolayısıyla Kentte Görev Yapan Basın Mensuplarıyla Bir Araya Gelirken Burada Küçük Sanayi Sitesine Yerinde Dönüşümün Başladığını İfade Etti.

Başkan Buluntu Konuşmasının Devamında Türkiye’nin 12. Büyük Organize Sanayi Bölgesi İlan Edilen Erkenez Organize Sanayi Bölgesi Hakkında da Bilgiler Paylaştı.

Başkan Buluntu Sözlerini Noktalarken Kentte Bulunan 6 Organize Sanayi Bölgesi Hakkında Bilgi verdi.