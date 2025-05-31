Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gazeteci Adem Metan’ın konuğu oldu. Geçmişten bugüne şehrin dönüşümünü ele alan söyleşide, deprem sonrası yeniden inşa süreci, psikolojik iyileşme, kültür ve edebiyat, gençlik projeleri ve ulaşım-turizm yatırımları gibi birçok başlık ele alındı.

Başkan Görgel, 6 Şubat depremlerinin ardından %50’yi geçen konut yapımı ile şehrin hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini vurgularken, aynı zamanda gençlere yönelik 46 Kafe, paintball alanları, kültür-sanat merkezleri ve spor vadileri gibi sosyal yaşam projelerine de dikkat çekti.

Söyleşide “Yedi Güzel Adam”ın edebiyat mirası ve Kahramanmaraş’ın bu alandaki kimliği de gündeme geldi. Görgel ayrıca, Azerbaycan desteğiyle inşa edilen mahallenin dayanışmanın sembolü olduğunu ifade etti.

“Biz gelişmekte olan bir insanız” sözüyle insana odaklanan belediyecilik anlayışını aktaran Başkan Görgel, ulaşım ve turizmde yeni hedefler üzerinde de çalıştıklarını belirtti.

Program, Kahramanmaraş’ın yarınlarına umutla bakan bir şehir vizyonunu yansıtması açısından izleyenlerden tam not aldı.