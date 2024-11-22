Yapılan toplantılar da, Kahramanmaraş'ın geleceğini şekillendirecek önemli projeler ele alındı.

Ankara ziyaretlerine ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin ayağa kaldırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti.

Başkan Görgel, şehre kazandırılacak yeni spor tesisleri için önemli bir adım atıldığını duyurdu. Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile yapılan protokol çerçevesinde, Kahramanmaraş’a modern bir spor kompleksi kazandırılacağını açıklayan Görgel, projeyle ilgili detayları paylaştı.