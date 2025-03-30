Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte, 6 Şubat depreminde iş yerleri zarar gören esnafların faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla Piazza AVM yanında hayata geçirilen ve tamamlanarak hizmete alınan Derepazarı Esnaf Çarşısı’nı ziyaret etti. Ziyarete; AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç de katıldı. Heyet, çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, taleplerini dinledi.

Esnaf ve Vatandaştan Yoğun İlgi

Ramazan Bayramı öncesinde çarşıda yaşanan yoğunluk dikkat çekerken, esnaflar ve vatandaşlar, yapılan çalışmalar dolayısıyla heyete teşekkür etti. Depremin ardından hızla tamamlanarak hizmete alınan Derepazarı Esnaf Çarşısı’nın ekonomik canlılığa katkı sağladığını belirten esnaflar, yeni iş yerlerinde ticaretlerini sürdürmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Çarşı, Şehrimizin Ekonomik Hayatına Katkı Sunuyor”

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Derepazarı Esnaf Çarşısı’nın, şehrin ticari hayatının yeniden canlanması adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Görgel, “Depremde iş yerleri zarar gören esnaflarımızın ticari hayatlarını sürdürmeleri için tüm kurumlarımızla birlikte hızlı ve kararlı adımlar attık. Derepazarı Esnaf Çarşısı da bu çalışmaların en somut örneklerinden biri oldu. Esnaflarımızın burada ticari faaliyetlerini sürdürerek şehrimizin ekonomik dinamizmine katkı sunması hepimiz için büyük bir mutluluk kaynağı. Bugün de bayram öncesi esnaflarımızı ziyaret ederek onların taleplerini dinledik, çözüm noktasında üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Ramazan Bayramı’nın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.