Kurtuluş Savaşı’nda sergilediği topyekûn direnişle tarihe geçen Kahramanmaraş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tüm şehir halkına verilen İstiklal Madalyası’nı 101 yıldır büyük bir özenle muhafaza ediyor.

21 Ocak-11 Şubat 1920 tarihleri arasında verilen mücadeleyle Fransız işgalinden kurtulan şehir, bu kahramanlığı nedeniyle 5 Nisan 1925’te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Dönemin kayıtlarına göre, şehirde Milli Mücadele’ye katılmayan tek bir kişinin dahi bulunmadığının bildirilmesi üzerine madalya bireylere değil tüm halka verildi.

“Kahraman” unvanına ilişkin berat ve İstiklal Madalyası, bugün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in makamında özel olarak hazırlanan çelik kasada korunuyor. Madalya, yalnızca resmi ziyaretlerde ve 12 Şubat Kurtuluş Günü gibi özel tarihlerde sergileniyor.

Kahramanmaraş, geçmişteki Milli Mücadele ruhunu günümüzde de sürdürmeyi hedeflerken, özellikle savunma ve havacılık sanayisinde gelişim göstererek Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri olma yolunda ilerliyor. 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecini sürdüren şehir, tarihi mirasına sahip çıkarak geleceğe güçlü adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor.