Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kılavuzlu Barajı’ndan Ayvalı Arıtma Tesisi’ne içmesuyu ulaştıracak iletim hattında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Görgel’e incelemeleri sırasında AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül de eşlik etti.

Proje alanında yaptığı açıklamada, şehrin içmesuyu sorununu kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturmak için yoğun bir mesai harcadıklarını vurgulayan Başkan Fırat Görgel, şu ifadeleri kullandı:

“Kılavuzlu Barajı’ndan Ayvalı Arıtma Tesisi’ne su iletimini sağlayacak hat üzerinde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu proje sadece bugünün değil, şehrimizin geleceğinin de içmesuyu güvenliğini teminat altına alacak çok önemli bir yatırım. Ekiplerimiz sahada gece gündüz demeden çalışıyor” dedi.

İçmesuyu iletim hattı sayesinde Ayvalı Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin artırılması ve arıtma süreçlerinin daha hızlı ve verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

Başkan Görgel, “Bu yatırımla birlikte suyun kalitesini artırırken, olası arıza, kesinti ya da diğer olumsuzluklara karşı da çok daha dayanıklı bir altyapı oluşturuyoruz. Proje tamamlandığında hem teknik açıdan hem de kullanım açısından Kahramanmaraş çok daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir içmesuyu altyapısına kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.