Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Vatandaşların talep ve önerilerini birebir dinlemek, sorunlarına çözüm üretmek için yoğun bir gayret gösteren Başkan Görgel, bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Başkan Görgel; Kanuni, Namık Kemal ve Yahya Kemal mahallelerindeki esnaflarla bir araya geldi. Esnafın iş yerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Görgel, onlara hayırlı işler dileğinde bulundu. AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde, hem bölgenin sorunları hem de esnafların güncel talepleri masaya yatırıldı. Başkan Görgel’in ziyaretleri sırasında vatandaşlarla gerçekleştirdiği samimi sohbetler dikkat çekti. Mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini önemsediğini belirten Başkan Görgel, şehrin daha iyi bir geleceğe kavuşması için vatandaşların aktif katılımına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Görgel, onlarla keyifli vakit geçirdi.

Başkan Görgel: “Her Zaman Vatandaşlarımızın Yanındayız”

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, göreve geldikleri günden itibaren halkın beklentilerine yanıt vermek için çalıştıklarını vurguladı. Görgel, “Her zaman sahadayız, vatandaşlarımızın yanındayız. Gerek esnafımız gerekse mahalle sakinlerimizin dile getirdiği her talebi dikkatle değerlendiriyor, çözüm yollarını en kısa sürede hayata geçiriyoruz. Bugün de Dulkadiroğlu ilçemizde esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik, sohbet ettik, taleplerini dinledik. Bizleri güler yüzle karşılayan, samimi sohbetleriyle yüreğimizi ısıtan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın her köşesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.