6 Şubat depremleri, Kahramanmaraş’ın tarihi dokularına da büyük zararlar verdi. Ulu Camii'den Maraş Kalesi'ne, tarihi konaklardan kapalı çarşıya kadar birçok önemli yapı bu depremlerden etkilendi ve hasar gördü. Hasar alan bu tarihi yapılar, restorasyon çalışmaları kapsamında ziyaretçilere kısıtlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tarihi yapılarda yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgi vererek, şehrin tarihi dokusunu korumak ve canlandırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Başkan Görgel, bu yapıları orijinal halleriyle restore etmeye çalıştıklarını ve çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi yapıların yeniden ziyarete açılacağını ifade etti.