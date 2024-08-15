Bu noktada Tarihi Ceyhan Köprüsü’nün restorasyonuna da başlandı.

Alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, son duruma ilişkin bilgiler aldı.

Başkan Görgel, Tarihi Ceyhan Köprüsü ve Tarihi Dalyan Köprüsü’nde başlatılan restorasyon çalışmalarının toplam maliyetinin 150 Milyon TL olduğunu, çalışmaların tamamlanmasıyla iki köprünün de ülke turizmine kazandırılacağını ifade etti.

Tarihi Ceyhan Köprüsü’nde yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat depremlerinde konut ve iş yerlerimizin yanı sıra tarihi ve kültürel varlıklarımız da büyük hasar aldı. Bunlardan biri de Tarihi Ceyhan Köprüsü. Köprümüzde Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı. Ekiplerimiz çok titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu köprümüzle beraber yine Türkoğlu’ndaki Tarihi Dalyan Köprüsü’nde de restorasyon çalışmaları başlayacak. 2 köprümüzde yapılacak restorasyon çalışmalarının toplam maliyeti 150 Milyon TL. Her iki köprümüzün de 2025 yılında tamamlanması planlanıyor” cümlelerini kaydetti.

Tarihi yapılarda sürdürülen ve planlanan restorasyon projelerine de değinen Başkan Görgel, “Ulu Camimizde restorasyon çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Ekipler askılama ve koruma işlemlerini titizlikle yürütüyor. Tarihi Kahramanmaraş Kalemizin restorasyon projesi tamamlanmak üzere. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte Kalemizdeki restorasyon çalışmalarına bir an önce başlayacağız. Tarihi Kapalı Çarşımızın projesini hazırlayarak kurula sunduk. İnşallah Kapalı Çarşımızı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte restore edeceğiz. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nin restorasyon projesinde de ihaleye çıkıldı. Yakın zamanda burada da inşa çalışmaları başlayacak. Tarihi Konaklarımızın neredeyse tamamı depremde yıkıldı. Tarihi yapılarımızın bulunduğu bölgede çok ciddi bir çalışma gerçekleştireceğiz. İnşallah Bakanlıklarımız ve ilgili kurumlarımızla birlikte tarihi konaklarımızı da peyderpey restore ederek şehrimizin turizmine kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu