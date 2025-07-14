Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Güzelyurt Mahallesi’nde sera üretimi yapan çiftçilerle bir araya geldi. Örtü altı tarımı yerinde inceleyen Başkan Görgel, üreticilerin talep ve önerilerini dinledi. Ziyarete AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam da katıldı.

Tarıma verdikleri önemi vurgulayan Görgel, “Bereketli topraklarımızda üretim yapan her bir çiftçimiz çok kıymetli. Modern tarım teknikleri, sulama altyapısı ve pazar erişimi gibi alanlarda üreticilerimize desteği sürdüreceğiz” dedi.

Üreticiler ise Başkan Görgel’e ilgisi ve desteği için teşekkür ederek, bu ziyaretin kendilerine moral verdiğini ifade etti.