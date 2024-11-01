Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehirdeki toplu konut ve kentsel tasarım alanlarında çalışan emekçilere yazdığı mektubuyla duygulandırdı. Görgel, mektubunda, ülkenin dört bir yanından gelerek Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışan emekçilere hitap ederek, "Sizler, ülkemizin dört bir yanından gelerek bu şehre, Kahramanmaraş’a bir umut ışığı oldunuz," ifadeleriyle teşekkürlerini iletti. 6 Şubat 2023 depreminin yarattığı derin acıyı hatırlatan Başkan Görgel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde verilen mücadelede en büyük payın emekçilere ait olduğunu belirtti.

Ayrıca, mektubunda işçilerin fedakârlıklarını öne çıkararak "Bu şehrin her bir taşı, sizin fedakârlığınızın bir nişanesi olarak sonsuza dek hatırlanacak" diyen Görgel, tüm Kahramanmaraş halkı adına şehrin geleceğine umut taşıyan emekçilere minnettarlığını sundu.

Mektupta şu ifadelere yer verildi;

Sevgili Kardeşim,



Sizler, ülkemizin dört bir yanından gelerek bu şehre, Kahramanmaraş’a, bir umut ışığı oldunuz.



6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş’ımız ve çevre illerimizde yaşadığımız depremler, hepimizin yüreğinde derin yaralar açtı. O günden bu yana, şehrimizin acılarını dindirmek ve yeniden ayağa kalkmak için Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hep birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeledeki en büyük pay da sizlerin emekçi kardeşlerim…



Evlerinizden, ailelerinizden, sevdiklerinizden uzakta sadece binalar değil bir şehrin umutlarını da inşa ediyorsunuz...



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm hemşehrilerim adına sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizin gibi kahraman işçilerin ve ustaların emekleriyle, bu şehri çok daha güzel günler bekliyor. Bu şehrin her bir taşı, sizin fedakarlığınızın bir nişanesi olarak sonsuza dek hatırlanacak.



Sizi ve ailelerinizi yürekten selamlıyorum.



Minnetle,

Fırat Görgel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı