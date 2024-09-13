Depremler dolayısıyla birçoğu kullanılamaz hale gelen öğrenci yurtları kahraman şehre gelecek olan öğrencileri endişelendirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ak Parti İl Başkanı Av. M. Burak Gül Ak Parti hükümeti olarak her zaman eğitimin destekçisi olduklarını söyleyerek öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Ayrıca Başkan Gül, çok yakın bir zamanda kız öğrenciler için bir yurdun daha hizmete gireceğini ifade ederek hiç bir öğrenciyi mağdur etmeyeceklerinin de altını çizdi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu