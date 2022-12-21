Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen programda Başkan Hayrettin Güngör, Araştırmacı – Yazar Serdar Erdoğanyılmaz ve Gazeteci Ali Eskalen’in sorularını yanıtladı.

Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nde de bahseden Başkan Güngör, Tüm hemşehrilerimizi 3’üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliğimize bekliyoruz” dedi.

Binevler Caddesi Yenileme Projesi’nde devam eden süreçlere ilişkin bilgiler aktaran başkan Güngör, İnşallah Mart ayında asfalt uygulamalarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.