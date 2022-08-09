Abdulhamithan Mahallesi sakinlerinin aşure etkinliğine katılan Başkan Güngör, “Aşure; birlik, beraberlik Ve paylaşmanın simgesidir. Rabbim birlik Ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, göreve başladığı günden bu yana vatandaşların arasında olup onların talep ve sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Başkan Güngör mahalle ziyaretleri kapsamında Onikişubat Abdulhamithan mahallesindeki vatandaşlarla da bir araya geldi.

Mahallede bulunan Meryem Hatun Camii’nde düzenlenen aşure etkinliğine katılım sağladı.

Etkinlikte, mahalle sakinleriyle birlikte aşure pişiren Başkan Güngör, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Öncelikle muharrem ayının şehrimiz, ülkemiz Ve tüm islam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün de muharrem ayı dolayısıyla Abdulhamithan Mahallesi’nde gerçekleştirilen aşure etkinliğinde hemşerilerimizle bir araya geldik. Bu güzel etkinlikte bizleri büyük bir teveccühle, samimiyetle ve güler yüzle karşılayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Aşure; birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesidir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.