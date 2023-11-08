Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin yeni gözde turizm alanlarından birisi olmaya hazırlanan Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nde düzenlenen programda; Peyzaj Mimarları, İnşaat Mühendisleri, Mimarlar, Jeoloji Mühendisleri ve Çevre Mühendisleri Odası il temsilcileri, yönetimleri ve üyeleriyle bir araya geldi.

Yapımında sona gelinen Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nde katılımcılarla incelemelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör programda; yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan turizm yatırımları, alt ve üstyapı yatırımları, zemin etüt çalışmaları ve kentsel tasarım projesi gibi pek çok konuya ilişkin oda temsilcileri ve üyelerine bilgiler aktardı.

Ali Kayası’nda hayata geçirilen Cam Teras ve Turizm Tesisleri’ne ilişkin katılımcılara bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, şunları kaydetti

