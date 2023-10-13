Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 'Yeni Kahramanmaraş' vizyonuyla şehirdeki faaliyetlerini sürdürürken turizm potansiyelini artırmak amacıyla Pınarbaşı mevkiinde bulunan Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesis projesini hayata geçiriyor.

Toplam 900 metrekarelik kapalı servis alanına sahip olan bu 2 katlı restoran ve kafeterya, son rötuşları yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bölgedeki incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Güngör, şunları söyledi: "Yeni Kahramanmaraş'ın inşaatı sırasında tüm alanlarda faaliyetlerimize devam ederken, şehrimizin turizm potansiyelini artıracak yatırımları da sürdürüyoruz.

Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesis'te incelemelerde bulunan Başkan Güngör. Bu tesis, hemşehrilerimize bölgesel lezzetleri ve konforu bir arada sunacak Kahramanmaraş'ın turizm potansiyeline katkı sağlayacaktır." İfadelerini kullandı.