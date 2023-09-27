Yaklaşık 60 bin metrekarelik bir alana sahip olacak yeni Millet Bahçesi’nde, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra, yem yeşil bir rekreasyon alanının kesintisiz devam edeceği öğrenildi.

Yaşam kalitesini artırmak ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına yeşil alanların önemli bir unsur olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yeni millet bahçesinin şehrimize büyük bir değer katacağını söyledi.

Başkan Gürbüz açıklamasının devamında, “Bir taraftan işletmeleri, iş yerlerini ve barınma alanlarını inşa ederken diğer taraftan da rekreasyon alanlarını, yaşam alanlarını, kültür ve sosyal alanlarını planlamak gerekiyor. Yani her yerin beton olmaması gerekiyor. Biz ilk göreve başladığımızda yeşil alanda ciddi sorun vardı. Bizde yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanı yeşil alan ilan ettik. Bu nedenle yaşam kalitesini arttırabilmek ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına Kaynarca Gölet’i ve Adalar Bölgesi arasındaki sahil şeridimizde bisiklet, yürüyüş yolları ve rekreasyon çalışmaları ile yepyeni, dinamik ve doğayla sporun iç içe geçtiği, 60 bin metrekare bir alanda yepyeni bir Millet Bahçesi inşa ediyoruz. 4 Bin metre Bisiklet ve 4 bin metre Yürüyüş yolu ile yem yeşil bir rekreasyon alanının kesintisiz devam ettiği, Ceyhan nehrimizi de içine alan doğal havuz oluşturduğumuz ve ağaç koridorlarıyla doğanın eşsiz manzarasını birleştirdiğimiz Millet Bahçesi projemize devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

