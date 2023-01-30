Resmi olarak 31 ülkenin katılacağını beyan ettiği Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek EXPO 2023’ün Sergi Alanı, hem yurt içinden hem de dışından ziyaretçi almaya devam ediyor.

Son olarak bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen AK Parti Hatay Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren öncülüğündeki yaklaşık 60 kişilik Yönetim Kurulu ve üyeleri, EXPO 2023’ü ziyaret etti.

EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda gerçekleştirilen programa AK Partili kadınlar yoğun ilgi gösterirken, Başkan Mahçiçek misafirlerini tek tek karşıladı.

Sıcak ve samimi bir ortamda AK Partili kadınlarla sohbet havasında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Mahçiçek, ev sahipliğini yapacakları EXPO 2023 ve yeni projelere ilişkin bilgiler verdi.