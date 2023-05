10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Özel hassasiyet gösterilmesi gereken bireylerimize karşı ilgi göstermeli, hassasiyetle engelleri ortadan kaldırmalıyız. Dünya Engelliler Haftası vesilesiyle engelli kardeşlerimize ve onların her zaman yanlarında olan fedakâr ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum” dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yayımladığı mesajda özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmaları anlatırken, hedeflerinin engelsiz bir Onikişubat inşa etmek olduğunu söyledi.

Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Büyük bir hassasiyetle engelleri ortadan kaldırmalıyız”

“Türkiye’de Ulusal Engelli Veri Tabanı’na göre 1 milyon 560 bin engelli birey bulunuyor. Kahramanmaraş’ımıza bakıldığında ise 90 binden fazla özel gereksinimli kardeşimiz bulunurken, nüfus yoğunluğu göz önüne alındığında 3’te 1’i ilçemizde ikamet etmektedir. Bu anlamda engelli bireylerimize karşı duyarlılık ve farkındalığın arttırılması amacıyla Birleşmiş Milletlere üye 156 ülke ile birlikte 10-16 Mayıs tarihlerini Engelliler Haftası olarak kutlamaktayız. Kahramanmaraş ve Onikişubat’ımızda yaşayan tüm vatandaşlarımız gibi engelli vatandaşlarımızın da sahip oldukları temel hak ve hürriyetlerden en iyi şekilde yararlanmaları, yaşam standartlarının yükselmesi ve sosyal yaşama katılımları konusunda sadece devletimize değil biz yerel yönetimlere ve bireysel olarak tüm insanlara da önemli görevler düşmektedir.

“Engelsiz bir Onikişubat’ı inşa etmek, her zaman en büyük hedefimiz oldu”

Engelliler Haftası nedeniyle belirtmek isterim ki, Onikişubat Belediyesi olarak eşit hizmet anlayışı çerçevesindeki yönetim politikamızda engelli bireylerimize artı olarak pozitif ayrıcalık tanıyor, bütün projelerimizin merkezinde konumlandırıyoruz. Bu misyonla down sendromlu bireylerimiz için ilçemizde bir ilki gerçekleştirerek yapımını tamamladığımız, şuan 200 özel yavrumuzun eğitim aldığı Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile down sendromlu çocuklarımız ve aileleri için büyük bir eksiği giderdik. Bir başka projemizle engelli çocuklarımızı da unutmadık ve onların da eğitim alabilecekleri ve sanatsal faaliyetleri öğrenebilecekleri, ailelerin çocuklarını günübirlik, güvenle bırakabilecekleri yeni adı Onikişubat Gündüzlü Bakımevi olan KIYAM’ın (Kısa Süreli Yaşam Merkezi) yapımını tamamlayarak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’müze protokolle devrini sağladık. Şimdi hedefimiz ise otizmli bireyler için şehrimize bir merkez kazandırmak. Proje çalışmalarını tamamladığımız merkezimizi de en yakın zaman otizmli bireylerimiz ve ailelerinin hizmetine sunacağız. Bu merkezlerimizde çocuklarımız hem eğitim alacaklar hem de eğlenecekler. Böylelikle ailelerimizin de üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmiş olacağız. Yine belediyemizin hizmet binası başta olmak üzere ilçemize kazandırdığımız bütün tesisleri engelli bireylerimizin istifade edebileceği şekilde tasarlıyoruz. Bu anlamda Belediye Hizmet Binamız, Erişilebilirlik Belgesi’ne sahipliğiyle Türkiye’deki birçok kamu kurumuna örneklik teşkil etmektedir. Ayrıca, binlerce engelli bireyimize tekerlekli sandalye, beyaz baston ve akülü araç gibi destekler de veriyoruz. Onikişubat’ta herkes için eşit, adil, yaşam kalitesi yüksek ve engelsiz bir ilçe ekosistemi yaratmak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi de engelsiz bir Onikişubat oluşturmaktır. Yine belirtmek gerekir ki yaşadığımız deprem felaketinde sağ olarak kurtulmuş ancak uzuv kaybına uğramış binlerce vatandaşımız bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde devletimizin tüm imkanları yaralı vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olup, protez ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanacaktır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı tekraren rahmet ve minnetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dünya Engelliler Haftası vesilesiyle engelli vatandaşlarımıza ve onların her zaman yanlarında olan fedakâr ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam temenni ediyorum.”