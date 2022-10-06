EXPO Projesi’ni kent kamuoyuna açıkladığı ilk günden bu yana bir taraftan proje alanındaki hummalı çalışmaları takip eden Başkan Mahçiçek, diğer taraftan da EXPO’yu 7’den 70’e kent halkına aşılamak için tanıtımlara devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın tüm kesimleriyle çeşitli programlar aracılığıyla bir araya gelen Başkan Mahçiçek, hayalin gerçeğe dönüştüğü dev projeyi anlatıyor. Başkan Mahçiçek, son olarak ise İyi Parti ve CHP Kahramanmaraş il ve ilçe teşkilatlarına EXPO 2023 sunumu yaptı.

İyi Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel, Başkan Mahçiçek’e davetlerinden dolayı teşekkür etti.

CHP İl Başkanı Esat Şengül ise “böyle bir projeyi kentte kazandırdığı için Başkan Mahçiçek’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Parti teşkilatlarıyla kahvaltı programında bir araya gelen Başkan Mahçiçek “kentin tanıtımı noktasın Expo 2023’ü çok önemsediklerini” söyledi.