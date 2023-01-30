BİRÇOK PROJEYİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİREN BAŞKAN GÜRBÜZ, GEREK İLÇE MERKEZİNDE GEREKSE DE KIRSALDA TÜM SORUNLARI ANALİZ EDEREK YAŞANAN VEYA YAŞANABİLİR SORUNLARI YERİNDE GÖRÜP ANINDA ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞMALARI İLE DOKUNULMADIK YÜREK, ÇALMADIK KAPI BIRAKMAMAK ADINA TÜM VATANDAŞLARIN YANINDA OLMAYA DEV AM EDİYOR.
TÜRKİYE’NİN EN UCUZ EKMEĞİNİ ÜRETİP BUNU İLÇE HALKINA SUNMAYI BAŞARAN BAŞKAN GÜRBÜZ HEM TARIM ALANLARINI DEĞERLENDİREREK HEM DE İLÇE HALKINA EKONOMİK ANLAMDA DESTEK SAĞLAYARAK BİR İLKİ BAŞARMIŞTIR.
İLÇEYE DAHA FAZLA YATIRIM KAZANDIRMAK ADINA OSB ÇALIŞMALARINI DA GÜNDEMİNE ALAN BAŞKAN GÜRBÜZ, BU KONUDA YOĞUN ÇABA HARCAYARAK İLÇEDEKİ İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYIP BİRÇOK KİŞİNİN İŞ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMIŞTIR.
ELBİSTAN TARİHİNİN EN BÜYÜK ASFALT VE PARKE ÇALIŞMALARINI BAŞLATAN BAŞKAN GÜRBÜZ HEM İLÇE MERKEZİNDE HEM DE KIRSALDA BU ANLAMDA İLÇEYE İLKLERİ YAŞATMIŞTIR.
İLÇESİNDEKİ SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAMINDA DA BİRÇOK İLKLERE YER VEREN BAŞKAN GÜRBÜZ, DÜZENLEDİĞİ FESTİVALLER İLE İLÇEYE ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN ZİYARETÇİ AKININI SAĞLAYARAK ESNAFLARA ADETA CAN SUYU SAĞLAMIŞTIR. 10 SANATÇININ SAHNE ALDIĞI FESTİVALE BİR HAFTA İÇİNDE 2 MİLYONA AŞKIN KİŞİ KATILMIŞTI.
ELBİSTAN’I TÜM DÜNYAYA TANITAN FESTİVAL DOLAYISIYLA ANKARA BAŞKENT MİLLET BAHÇESİ’NDE “TAM BANA GÖRE FESTİVAL” KAPSAMINDA DÜZENLENEN YEREL YÖNETİMLER VE GENÇLİK PROJELERİ YARIŞMASI’NDA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ.
BELEDİYE KAYNAKLARINI KULLANIM NOKTASINDA HER ZAMAN TASARRUF KONUSUNDA HASSASİYET GÖSTEREN BAŞKAN GÜRBÜZ, YENİ KAYNAK ARAYIŞLARINA DA ÖNEM VEREREK KURDURDUĞU GES İLE 1 MİLYON 80 BİN KİLOVAT SAAT ELEKTRİK ÜRETEREK BELEDİYENİN ELEKTRİK ENERJİSİNİ KARŞILAMIŞ VE 3 YILDA KENDİSİNİ AMORTİ ETMESİNİ BEKLENİLEN GES PROJESİYLE 4.8 MİLYON TL TASARRUF SAĞLAMIŞTIR.