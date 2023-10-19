6 Şubat Depremleri Ve Öncesinde Kahramanmaraş İçin Gecesini Gündüzüne Katan Ve Göreve Geldiği İlk Günden Bu Yana Büyük Bir Öz Veriyle Çalışmalarını Sürdüren Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Aynı Zamanda Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Narlı Temaslarda Bulunmak Üzere Kente Gelen Sanayi Ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’a Eşlik Etti.

Başkan Narlı Bakan Yardımcısı İnan’a Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki Gelişmeler Hakkında Bilgiler Paylaşırken Kentteki Sanayi Sektörünün Geliştirilmesi Üzerinde de Taleplerde Bulundu.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Aynı Zamanda Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Narlı Bakan Yardımcısı İnan İle Gerçekleştirdikleri Temaslar Sonrasında Aksu Haber’e Özel Yaptığı Açıklamada Kahramanmaraş’a Duyduğu Sevgiye Dikkat Çekerek Bakan Yardımcısı İnan’a Teşekkürlerini İletti.