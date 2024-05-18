Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nın Organize Ettiği "Gençler Soruyor, Tecrübe Konuşuyor" programında gençler deneyimli isimlerle buluşarak sorularını yöneltme fırsatı buldu.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’nın konuşmacı olarak katıldığı programda, gençler Başkan Narlı’dan kariyerleri ve gelecekleri hakkında değerli tavsiyeler aldılar.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, burada yaptığı konuşmada iş dünyası, eğitim, gençlik sorunları ve toplumsal konular gibi çeşitli temalarda gençlerle görüş alışverişleri gerçekleştirdi.

İş dünyasının incelikleri hakkında bilgiler veren başkan narlı, doğru ve helal ticaretin önemine dikkat çekti.