Bir yandan mevcut başkanlık görevini yürüten bir yandan da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Necati Okay, ilçenin her karışını bizzat gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bu kapsamda Başkan Adayı Necati Okay Yeni sanayi sitesinde Esnaf vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi, şimdiye kadar gerçekleştirilen hizmetler ile yapılması planlanan hizmetler hakkında bilgiler verdi.