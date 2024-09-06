Etkinliğe, kulüp başkanı Yılmaz Terliksiz, teknik ekip, oyuncular, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan ve tribün liderleri katıldı.

Başkan Yılmaz Terliksiz, yaptığı konuşmada Kahramanmaraşspor’un güçlü bir birlik içinde olduğunu vurgulayarak, "Bugünkü organizasyonun amacı, takımımızın arkasındaki desteği güçlendirmek ve sponsorlukların Kahramanmaraş genelinde yaygınlaşmasını sağlamak," dedi. Etkinlikte Terliksiz, sorulan soruları da yanıtlayarak takımın hedefleri ve geleceğe dair planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yemek organizasyonu, Kahramanmaraşspor'un kenetlenmiş yapısını ve yeni sezon için artan motivasyonunu gösterdi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu