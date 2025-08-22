Kahramanmaraş’ta düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, renkli etkinliklerin yanı sıra siyaset ve yerel yöneticileri de vatandaşlarla bir araya getirmeye devam ediyor.

Fuarda Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da vatandaşlarla buluştu.

Fuar alanında esnafın stantlarını gezen Başkan Toptaş, katılımcılarla sohbet ederek fuarın şehre kattığı hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Toptaş, fuarın hem Kahramanmaraş’ın tanıtımına hem de ticaretine önemli katkılar sağladığını belirtti.